Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
Наслідки російської атаки на Харківщину
фото: ДСНС Харківщини

Зафіксовано влучання дронів на 20 локаціях

У ніч на 31 жовтня російські терористи атакували Україну 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні фото 1

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (49 із них – реактивні), «Гербера», дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумщини, є загибла і постраждалі.

До слова, одна людина загинула, ще двоє дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Центральний банк Росії готує нові обмеження для операцій із готівкою
Центральний банк РФ закручує гайки. Росіян будуть доїти по-новому
3 жовтня, 09:35
Тоді – усім по 1000 грн. Тепер – де взяти $27 млрд? Як за рік змінилася українська реальність
Тоді – усім по 1000 грн. Тепер – де взяти $27 млрд? Як за рік змінилася українська реальність
30 вересня, 22:33
Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України
Зеленський ухвалив три рішення для посилення захисту України
1 жовтня, 14:40
Морячок поговорив із ворогом російською і зумів роздобути цінну інформацію
Десантник вдав росіянина та вивідав у ворога позиції
3 жовтня, 20:15
Максиму Грибу назавжди 22 роки
Старший матрос загинув на фронті у 22 роки. Згадаймо Максима Гриба
13 жовтня, 09:00
ЗСУ вибили росіян біля Вовчанська
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
6 жовтня, 09:40
Підозрюваний контактував із російськими спецслужбами щонайменше з 2025 року
У Німеччині затримано українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
22 жовтня, 16:39
За словами бізнесмена, у разі припинення вогню Україні доведеться вирішувати, що робити з військом
Долар по 150 і перемир’я з РФ: Коломойський зробив низку заяв у суді
23 жовтня, 16:49
Оля Полякова: «Через підвищену небезпеку концерти скасовуються один за одним»
Оля Полякова пояснила, чому не провела традиційний концерт 26 жовтня
26 жовтня, 18:52

Події в Україні

Окупанти повторно атакували енергетичні обʼєкти на Дніпропетровщині
Окупанти повторно атакували енергетичні обʼєкти на Дніпропетровщині
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала 48 хвилин
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала 48 хвилин
У Харкові сталася масштабна пожежа на складі (фото)
У Харкові сталася масштабна пожежа на складі (фото)
Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 жовтня 2026 року
Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених
Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
123K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua