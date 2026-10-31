Повітряні сили повідомили, чим РФ уночі била по Україні

Зафіксовано влучання дронів на 20 локаціях

У ніч на 31 жовтня російські терористи атакували Україну 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (49 із них – реактивні), «Гербера», дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Нагадаємо, російські окупанти за минулу добу завдали 56 ударів по 20 населених пунктах Сумщини, є загибла і постраждалі.

До слова, одна людина загинула, ще двоє дістали поранень унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах.