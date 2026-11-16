Сили ППО знешкодили 131 російський дрон під час нічної атаки

Повітряні сили повідомили про результати відбиття російської атаки в ніч проти 16 листопада

Росія запустила по Україні 158 безпілотників, серед яких було 77 реактивних «Шахедів». Влучання зафіксовано на 19 локаціях

У ніч проти 16 листопада російські окупанти атакували Україну 158 ударними безпілотниками, з яких 77 були реактивними «Шахедами». Сили протиповітряної оборони збили або подавили 131 ворожу ціль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад розпочався о 18:00 15 листопада. Російські війська застосували безпілотники типу Shahed, «Гербера», дрони-імітатори «Пародія» та БпЛА інших типів.

Запуски здійснювалися з Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із районів Чауди й Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 131 російський безпілотник, серед яких 55 реактивних «Шахедів».

Водночас зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 11 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що кілька ударних безпілотників досі перебували в повітрі. Бойова робота тривала, тому остаточні результати атаки можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масовану атаку Росії 6 листопада. Тоді російські війська запустили по Україні 227 безпілотників, зокрема 86 реактивних. Сили ППО знешкодили 196 цілей, серед яких було 70 реактивних дронів.

Також «Главком» писав про пошкодження навчального закладу в Харкові внаслідок російської атаки. У ніч проти 16 листопада безпілотник типу «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу у Шевченківському районі міста. За повідомленням мера Ігоря Терехова, постраждалих немає.