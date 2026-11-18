Повітряні сили повідомили про знешкодження 126 російських безпілотників під час нічної атаки 18 листопада

Російські війська в ніч проти 18 листопада атакували Україну 141 безпілотником різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 126 ворожих цілей, зокрема 59 реактивних дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, повітряний напад розпочався о 18:00 17 листопада. Російські окупанти застосували ударні безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Серед запущених цілей 73 були реактивними.

Пуски здійснювали з районів Орла та Міллерового на території Росії, а також із мису Чауда й Гвардійського в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знешкодила 126 російських безпілотників різних типів. Серед них було 59 реактивних дронів.

Водночас Повітряні сили зафіксували влучання ворожих безпілотників на семи локаціях. Інформацію про конкретні об'єкти та наслідки ударів у ранковому зведенні не уточнили.

У військовому командуванні наголосили, що кілька ударних безпілотників на момент публікації повідомлення ще перебували в повітрі. Бойова робота тривала, тому остаточні результати атаки можуть змінитися.

Нагадаємо, 17 листопада «Главком» повідомляв про масовану ракетно-дронову атаку Росії на Україну. Тоді окупанти випустили 306 безпілотників та ракети різних типів. Сили оборони збили або подавили 211 повітряних цілей, а влучання зафіксували на 44 локаціях.

Також «Главком» писав про результати повітряної атаки 16 листопада. Росія запустила 158 безпілотників, серед яких було 77 реактивних. Українська ППО знешкодила 131 ціль, а влучання зафіксували на 19 локаціях.

Крім того, «Главком» повідомляв про атаку 6 листопада. Тоді російські війська застосували 227 безпілотників, з яких 86 були реактивними. Сили ППО збили або подавили 196 ворожих цілей.