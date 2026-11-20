Російські війська в ніч проти 20 листопада здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також сотні ударних безпілотників. За деталізованими даними Повітряних сил, українські захисники збили або подавили 462 повітряні цілі. Влучання зафіксовано на 23 локаціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російська атака розпочалася близько 18:00 19 листопада та тривала протягом ночі й ранку. Окупанти застосували балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 та протикорабельні ракети «Циркон» із Ростовської, Брянської та Курської областей РФ.

Крім того, ворог запустив 84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» та «Іскандер-К». Пуски здійснювали з Вологодської області Росії та акваторії Чорного моря.

Основну частину повітряного нападу становили безпілотники. Загалом росіяни застосували 404 дрони типу Shahed, «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». Серед них було 123 реактивні безпілотники.

Запуски дронів здійснювали з російських Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 10:30, українські захисники збили або подавили:

три балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»;

79 крилатих ракет Х-101 та «Калібр»;

380 безпілотників різних типів, зокрема 102 реактивні дрони.

Водночас у повідомленні Повітряних сил є арифметична розбіжність: у підсумковому реченні зазначено 372 збиті або подавлені цілі, тоді як наведені окремо показники разом становлять 462.

За інформацією військових, зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 23 локаціях. Ще на десяти локаціях виявлено уламки збитих повітряних цілей.

Станом на 10:30 атака тривала. У повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масовану ракетно-дронову атаку Росії в ніч проти 20 листопада. Вибухи лунали в Києві, на Одещині, Житомирщині, Полтавщині, Львівщині та в інших регіонах. Російські війська застосували балістичні ракети й реактивні безпілотники.

Також російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів, а повітряна тривога розпочалася о 01:19. За повідомленнями міської влади, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження міської інфраструктури.

Крім того, вранці 20 листопада Росія завдала ракетного удару по західних областях України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську. За даними місцевої влади, окупанти застосували крилаті ракети «Калібр» та безпілотники, а в окремих районах виникли проблеми з електропостачанням.