Нинішній удар стався через три доби після ракетного обстрілу київських мостів

У ніч на 20 листопада в столиці пролунали вибухи: ворог випустив по місту кілька балістичних ракет. Дані про наслідки уточнюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

02:07 Оновлено

В Оболонському районі столиці через ворожу атаку спалахнула пожежа в триповерховій будівлі. У Подільському районі також горить будівля. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. КМВА зазначає, що це попередні дані.

01:48 Оновлено

На Київ летить нова хвиля балістичних ракет. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, усі балістичні ракети прямують на Київ. Повітряна тривога в столиці триває.

Що відомо

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:19. Тоді ж військові повідомили про балістичну ракету, що летіла на столицю. О 01:21 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом – про нові ракети, спрямовані на Київ.

Моніторингові канали писали про кілька цілей і вибухи в місті. За їхніми даними, частину ракет збили, а під ударом опинилися об'єкти енергетики. Офіційних даних про це поки немає.

Балістична загроза для столиці не минула. Мешканцям радять залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Друга атака за три доби

Нинішній удар стався через три доби після ракетного обстрілу київських мостів. У ніч на 17 листопада окупанти випустили сім балістичних ракет: чотири – по Південному мосту, три – по Північному, повідомив президент Володимир Зеленський. Рух обома переправами перекрили, «Київпастранс» змінив маршрути автобусів і тролейбусів, а в частині столиці почалися перебої з водою й теплом.

Після атаки Зеленський доручив МВС переорганізувати транспортні потоки в місті. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про перші рішення Єврокомісії щодо програми екстреної підтримки української логістики, про яку президент раніше домовився з Урсулою фон дер Ляєн.

«Потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій», – наголосив Зеленський.

Уперше від початку повномасштабної війни Росія вдарила по великому київському мосту 1 жовтня: тоді російські дрони атакували Південний міст. Під час першого удару мостом їхав поїзд метро, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, напередодні, 19 листопада, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки й руйнування зафіксували одразу в трьох районах – Подільському, Оболонському та Шевченківському. На Подолі в одному з житлових будинків спалахнули квартири. Уламки збитого дрона впали також на територію МЗС України, а будинок посольства Австрії в Україні зазнав пошкоджень.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1731-й день повномасштабної війни Росії проти України.