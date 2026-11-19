У середмісті столиці під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

«Вибухи в середмісті столиці. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» – написав мер.

Згодом Кличко повідомив, що у Подільському районі уламки БпЛА впали біля триповерхової будівлі. Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце.

Оновлено о 15:13

У КМДА повідомили, що в Оболонському районі уламки впали на відкритій території. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Оновлено о 15:21

За даними КМДА, наразі відомо про одну постраждалу жінку. Їй надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, що це вже восьма повітряна тривога у Києві за сьогодні, 19 листопада.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських безпілотників у напрямку столиці.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у трьох районах столиці, постраждалих немає.

18 листопада внаслідок російської дронової атаки була пошкоджена багатоповерхівка у Печерському районі. Сталося влучання уламків БпЛА в 28-поверховий житловий будинок на рівні 11 поверху.

В ніч на 17 листопада російські війська завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши Північний та Південний мости. Наразі на обох спорудах працюють експерти, які оцінюють масштаб руйнувань та визначають терміни ремонтних робіт. Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах.