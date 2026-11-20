Ніч на 20 листопада запам'яталася масованою атакою: Росія вдарила по Україні як балістичними ракетами, так і реактивними шахедами, вибухи вночі лунали у Києві, на Одещині, Житомирщині, Полтавщині та Львівщині. Під атакою водночас перебувала окупована Луганщина, де дрони уразили ворожий склад боєприпасів і Білгородщина. Крім того, безпілотники атакували завод у Росії, що виробляє компоненти вибухівки. У повітрі тим часом перебувають стратегічні бомбардувальники РФ, які несуть крилаті ракети, тож загроза зберігається. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 листопада.

Масована атака на Україну: балістика по Києву, шахеди над Львовом, удар по медзакладу в Харкові

Росія атакувала Україну одразу балістичними ракетами та реактивними «шахедами». Вибухи вночі лунали у Києві, на Одещині, Житомирщині, Полтавщині, Львівщині та інших областях. Обсяги завданих руйнувань встановлюються.

Київ

Окупанти вдарили по столиці балістичними ракетами. Масштаби пошкоджень з’ясовуються.

Львів

Реактивні дрони атакували Львів: у місті пролунали вибухи. Загалом на Львівщині вибухи лунали впродовж ночі. Інформація про наслідки уточнюється.

Харків

Росія атакувала медичний заклад у Харкові, є постраждалі. Скільки їх і в якому вони стані, наразі невідомо. Відповідні служби встановлюють наслідки удару.

Загроза зберігається: у повітрі перебувають стратегічні бомбардувальники РФ, які несуть крилаті ракети.

Дрони атакували завод у Росії, який виробляє компоненти вибухівки

Безпілотники вдарили по заводу на території Росії. Підприємство пов'язане з виробництвом компонентів для вибухових речовин, які використовує російська армія. Деталі уточнюються.

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