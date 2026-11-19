Курськ охопила пожежа після роботи російської ППО (відео)
Губернатор Курської області заявив про роботу протиповітряної оборони над містом. Після цього з'явилися повідомлення про пожежу
У російському Курську після повідомлень про роботу протиповітряної оборони спалахнула пожежа. Російська влада заявила про відбиття повітряної атаки над містом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
За повідомленням каналу, губернатор Курської області Олександр Хінштейн заявив про роботу російських засобів ППО над Курськом. Після цього в місті виникла пожежа.
Наразі точне місце загоряння, його масштаби та можливі наслідки уточнюються. Також немає незалежного підтвердження того, що пожежу спричинила саме робота протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пожежу на електричній підстанції «Садовая» у Курську в ніч проти 17 листопада. За інформацією очевидців, перед загорянням у місті лунали вибухи та працювала російська ППО. Об'єкт має важливе значення для енергопостачання міста.
Також «Главком» писав про наслідки нічних атак 17 листопада. Тоді, крім пожежі в Курську, повідомлялося про загоряння на території підприємства «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані.
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