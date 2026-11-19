У Курську повідомили про пожежу після роботи російської протиповітряної оборони

У російському Курську після повідомлень про роботу протиповітряної оборони спалахнула пожежа. Російська влада заявила про відбиття повітряної атаки над містом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

За повідомленням каналу, губернатор Курської області Олександр Хінштейн заявив про роботу російських засобів ППО над Курськом. Після цього в місті виникла пожежа.

Наразі точне місце загоряння, його масштаби та можливі наслідки уточнюються. Також немає незалежного підтвердження того, що пожежу спричинила саме робота протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пожежу на електричній підстанції «Садовая» у Курську в ніч проти 17 листопада. За інформацією очевидців, перед загорянням у місті лунали вибухи та працювала російська ППО. Об'єкт має важливе значення для енергопостачання міста.

Також «Главком» писав про наслідки нічних атак 17 листопада. Тоді, крім пожежі в Курську, повідомлялося про загоряння на території підприємства «Газпром нафтохім Салават» у російському Башкортостані.