Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)

Окупанти на лінії фронту розмістили велику кількість загадкових балонів

На території одного з напрямків, де тривають запеклі бої з окупаційною армією росії, помітили десятки балонів зеленуватого о кольору з невідомим вмістом усередині. Згідно з припущеннями, усередині цих місткостей загарбники могли розмістити якусь отруйну речовину на кшталт хлору чи аміаку, аби завдати хімічного удару по скупченню українських захисників.

Відео та фото, на яких чітко видно велику кількість балонів, розміщених окупантами по лінії фронту, на своїй сторінці в соцмережі у суботу, 1 жовтня, оприлюднив голова Єдиного Союзу Патріотів України Валентин Манько, закликавши українців поділитися своїми припущеннями того, що саме може міститися у цих ємностях.

1 жовтня стало відомо, що українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.