Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)
Всередині балонів може бути отруйна речовина
скріншот з відео

Окупанти на лінії фронту розмістили велику кількість загадкових балонів

На території одного з напрямків, де тривають запеклі бої з окупаційною армією росії, помітили десятки балонів зеленуватого о кольору з невідомим вмістом усередині. Згідно з припущеннями, усередині цих місткостей загарбники могли розмістити якусь отруйну речовину на кшталт хлору чи аміаку, аби завдати хімічного удару по скупченню українських захисників.

Відео та фото, на яких чітко видно велику кількість балонів, розміщених окупантами по лінії фронту, на своїй сторінці в соцмережі у суботу, 1 жовтня, оприлюднив голова Єдиного Союзу Патріотів України Валентин Манько, закликавши українців поділитися своїми припущеннями того, що саме може міститися у цих ємностях.

1 жовтня стало відомо, що українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

Тим часом аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман.

Читайте також:

Теги: війна Зброя Росії хімічна зброя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Обстріл авто під Куп'янськом: СБУ повідомила подробиці (фото)
Обстріл авто під Куп'янськом: СБУ повідомила подробиці (фото)
Викрадення гендиректора Запорізької АЕС. МАГАТЕ звернулося до росіян
Викрадення гендиректора Запорізької АЕС. МАГАТЕ звернулося до росіян
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв
Білоруси тримають на кордоні до семи батальйонно-тактичних груп, – Наєв
Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден
Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден
Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)
Росія готує хімічну атаку? На українському фронті з'явились таємничі балони (відео)
На Харківщині рашисти обстріляли колону з автомобілями: десятки загиблих
На Харківщині рашисти обстріляли колону з автомобілями: десятки загиблих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
129K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
119K
Арестович повідомив, скільки рашистів перебуває в оточенні під Лиманом
78K
Вступ України до НАТО. Перша реакція Кремля
28K
Анексія українських територій. Майбутня прем’єрка Італії сказала, що думає про Путіна
22K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Сьогодні, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту