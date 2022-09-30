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На Луганщині ЗСУ знищили казарму разом із десятками окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині ЗСУ знищили казарму разом із десятками окупантів
За останні дні до медичних установ Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів
фото: Генштаб

Було знищено сімнадцять одиниць техніки окупантів

На Луганщині в Новоайдарському районі в результаті удару по району зосередження противника знищено понад п'ятдесят військовослужбовців Росії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також було знищено сімнадцять одиниць техніки окупантів. «У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими», – уточнив він.

За даними голови Луганської ОВА, за останні дні до медичних установ Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів. «Не менш напружена для ворога ситуація і в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення», – додав Гайдай.

За повідомленням Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові почали звільняти Луганщину та брати у полон свіжомобілізованих рашистів. 

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: окупанти Луганщина війна Сергій Гайдай втрати

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