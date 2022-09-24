Росія готує провокації з жертвами у Маріуполі, – Андрющенко

Провину за результати провокацій росіяни хочуть перекласти на українських військових

Російські загарбники, ймовірно, готують провокації з жертвами у тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Зважаючи на всю інформацію з Маріуполя, майже немає сумнівів, що протягом цієї вистави відбудеться провокація з жертвами», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти планують влаштувати не просто «тік-ток постановку», а справжню трагедію. При цьому провину за результати провокацій росіяни хочуть очікувано перекласти на українських військових.

Андрющенко додав, що у рамках цієї підготовки обов'язково «з'явиться хтось в українській військовій формі». Зазначається, що до цього є надто багато передумов.

Раніше повідомлялося, що ранок в окупованих районах Запоріжжя розпочався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали «мобільні бригади». Громадян поставили умову: голосуєш на «референдумі» або втрачаєш роботу та зарплату.