ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором

Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни готують провокацію «під чужим прапором». Про це попереджає Оперативне командування «Південь».

«Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій», – йдеться у повідомленні.

Мешканцям тимчасово окупованих територій радять утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня.

«Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману і занурювати в паніку, будьте пильними і свідомими, дотримуйтеся заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які на сторожі вашої безпеки», – закликають українські військові.

Як повідомлялося, авіація ЗСУ завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки, складу боєприпасів у Бериславському районі, по Каховському мосту, по п'яти понтонних переправах біля Дар'ївки, Садового