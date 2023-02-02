Росія готується до прихованої мобілізації на окупованих територіях

Бюджетні та комунальні установи Донеччини мають подати до окупаційного військкомату списки осіб, які мають бронь

У тимчасово окупованому місті Горлівка на Донеччині всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Росія готується до прихованої мобілізації. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини, противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

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Раніше про нову хвилю мобілізації повідомляла британська розвідка.

22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявивши чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків.

Окрім того, 23 січня 2023 року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про «часткову мобілізацію» залишається чинним, стверджуючи, що він необхідний для забезпечення роботи Збройних Сил. При цьому спостерігачі ставили питання, чому цей захід не був офіційно скасований.