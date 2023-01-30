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Росія готує нову хвилю мобілізації – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує нову хвилю мобілізації – британська розвідка
Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу
фото ілюстративне

Пєсков заявив, що указ про «часткову мобілізацію» залишається чинним

Російська влада, ймовірно, розглядає можливість проведення ще однієї хвилі мобілізації. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначають у міністерстві, 22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявивши чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків.

Окрім того, 23 січня 2023 року прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про «часткову мобілізацію» залишається чинним, стверджуючи, що він необхідний для забезпечення роботи Збройних Сил. При цьому спостерігачі ставили питання, чому цей захід не був офіційно скасований.

«Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, зводячи до мінімуму внутрішнє інакомислення», – йдеться у повідомленні Міноборони королівства.

Нагадаємо, триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

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Теги: мобілізація Дмитро Пєсков Бахмут британська розвідка прессекретар влада Міноборони прикордонники

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