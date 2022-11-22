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Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові: є загиблі
фото ілюстративне

В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги, загинув соцпрацівник, ще дві жінки отримали поранення

Російські загарбники атакували місто Оріхів на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада рашисти обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300

Крім того, російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.

Також Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.

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Теги: війна Запоріжжя росія окупанти Україна

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