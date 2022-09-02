Росія проводить розвідку на Волинському та Поліському напрямках

У Білорусі триває підготовка до чергових військових навчань

Білоруські війська посилюють охорону кордону в Брестській та Гомельській областях

Російські загарбники проводять розвідку у прикордонних районах України з Білорусі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

«Тривають заходи контрольних перевірок підрозділів, а також підготовка до чергових військових навчань. В місті Брест виявлено дислокацію підрозділів БпЛА збройних сил Російської Федерації, які залучаються до розвідки прикордонних районів України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що білоруські винищувачі почали тренуватися значно ближче до кордону з Україною.

Нагадаємо, триває 191-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.