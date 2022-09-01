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Росіяни вчитимуть білорусів захоплювати Україну. Генштаб повідомив деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни вчитимуть білорусів захоплювати Україну. Генштаб повідомив деталі
ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій за участю Білорусі та РФ
фото ілюстративне

Ймовірність наступу противника з Білорусі залишається низькою

Білорусь планує організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування бойових дій, які їхні військові можуть провести на території України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

«8-14 вересня в Білорусі заплановано проведення командно-штабного навчання, в ході якого основна увага ймовірно буде приділятися питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом в контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником. Особливостями даного навчання є наступне: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон», – розповів Громов.

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь російські військові і країни Організації договору про колективну безпеку. Там також буде задіяно підрозділ західного оперативного командування Білорусі.

«Хочу зазначити, що за задумом командно-штабного навчання передбачається звільнення частини втраченої території умовної держави. Не виключається, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей», – додав заступник начальника.

Такі плани відповідають концепції спільних дій так званої Союзної держави (Росія і Білорусь) на українському напрямку. За словами Громова, зараз ЗСУ готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Проте ймовірність проведення наступу противника з території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.

Теги: Білорусь окупанти Україна

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