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Росія скоротила військовий контингент у Білорусі – Держприкордонслужба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія скоротила військовий контингент у Білорусі – Держприкордонслужба
фото з відкритих джерел

Андрій Демченко: «Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому»

На території Білорусі наразі перебуває кілька тисяч російських військовослужбовців. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Зараз кількість російських військових на території Білорусі значно менша, ніж була ще кілька місяців тому. Раніше їх могло бути 10 і 11 тис., а зараз – кілька тисяч військовослужбовців. Але попри все, ми продовжуємо укріплювати нашу лінію кордону як безпосередньо по самому рубежу, так і прикордоння, для того, щоб підрозділи ДПСУ та інші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали всі можливості для реагування на будь-які загрози або спроби вторгнення», – сказав Демченко.

За його словами, також відбувається мінування місцевості у напрямку кордону, щоб не допустити прориву військової техніки.

«По кордону з Росією ситуація також фактично змін не зазнала. Ворог, на жаль, щоденно продовжує обстрілювати українське прикордоння. Протягом минулої доби наші прикордонні наряди зафіксували понад 20 обстрілів в межах Чернігівської, Сумської, Харківської областей. Наприклад, загалом з початку місяця таких обстрілів вже було понад 500. Протягом квітня – дещо менше, близько 450. І ворог використовує артилерію, міномети, авіацію для того, обстрілювати територію України. Найбільше обстрілів припадає по території Сумщини», – додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, польський генерал закликав готуватися до повстання Білорусі.

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Теги: Андрій Демченко ворог Єдині новини Білорусь

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