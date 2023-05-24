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Польський генерал закликав готуватися до повстання Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польський генерал закликав готуватися до повстання Білорусі
фото з відкритих джерел

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Успішний контрнаступ ЗСУ спричинить повстання у Білорусі, до якого Варшава має готуватися. Про це заявив Польський генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак, повідомляє Polsat News.

«Готуймося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Ви повинні бути готові підтримати війська, які будуть проводити операцію проти Лукашенка. Ми маємо причини допомагати їм», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залякує свій народ, що Польща нападе на Білорусь. Також білоруський диктатор Лукашенко підкреслив, що сам попросив президента Росії Володимира Путіна «повернути до Білорусі ядерну зброю» для того, щоб «забезпечити мир білоруському народу».

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Теги: Білорусь Польща Варшава контрнаступ

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