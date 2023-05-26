Заручником кремлівського діда стає не лише Лукашенко, а й всі білоруси

У Лукашенка – радісна мармиза. Він не приховує свого задоволення від того, що російська ядерна зброя Путіна тепер буде у Білорусі.

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Каже, що по поверненні з Москви він обов'язково проінспектує місця розміщення зброї у своїй державі. Самопроголошений президент думає, що вона його врятує і від Міжнародного кримінального суду, і від людського самосуду.

Білорусь перетворюється на ядерний полігон Росії. Кнопка – у руках Путіна. Коли бункерний її натискатиме, він точно не радитиметься із Григоровичем.

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Утім, заручником кремлівського діда стає не лише Лукашенко, а й всі білоруси. Після розміщення ядерної зброї у Білорусі навряд чи ще щось може стримати Путіна у поглинанні Білорусі. Хіба «Білоруський добровольчий корпус», який, подібно до РДК, почне хитати режим диктатора.