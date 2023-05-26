Розміщення ядерної зброї в Білорусі: ISW оцінив ризики ескалації

Кремль хоче закріпити військовий контроль РФ над Білоруссю

Розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі спрямоване на закріплення фактичного військового контролю РФ над Білоруссю і навряд чи означатиме ескалацію з боку Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як відомо, 25 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали документи про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї на території Білорусі. Шойгу підкреслив, що Росія збереже контроль над тактичною ядерною зброєю в разі її розміщення в Білорусі, і заявив, що білоруська авіація тепер здатна нести ядерну зброю.

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив, що РФ розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, щоб, на думку аналітиків, відновити набридлі інформаційні операції про потенційну ядерну ескалацію через війну в Україні.

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ISW вважає, що Путін навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде.

«Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і російського командування та контролю над елементами збройних сил Білорусі. Імовірно, Кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

У квітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Вже 14 квітня Білорусь озвучила нові ядерні погрози.

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Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Європейський союз відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Офіційний Вашингтон засудив домовленості між Москвою і Мінськом щодо розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей.