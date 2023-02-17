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Росія у лютому втратила вп’ятеро більше солдатів, аніж зазвичай – BBC

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія у лютому втратила вп’ятеро більше солдатів, аніж зазвичай – BBC
фото ілюстративне

Більшість загиблих за останні три місяці складають мобілізовані, добровольці та ув'язнені

Протягом останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат РФ у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Зазначається, що втрати РФ почали суттєво зростати ще із середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

Проте всього за два тижні лютого ЗМІ вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що у п'ять разів більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за час вторгнення в Україну. І йдеться тільки про ті дані, які вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальне число втрат, безумовно, ще більше.

Більшість загиблих за останні три місяці складають мобілізовані, добровольці та ув'язнені.

«Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у понад 60 російських населених пунктах протягом усього 2022 року», – зазначає видання.

Нагадаємо, за останню добу українські захисники ліквідували 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила вже 141 260 своїх військових.

До слова, триває 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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