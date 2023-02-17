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Британська розвідка озвучила втрати росіян у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка озвучила втрати росіян у війні
Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено «часткову мобілізацію»
фото ілюстративне

Артилерія стала причиною більшості втрат Росії

Сили ПВК «Вагнера» задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців у війні, рівень їхніх втрат сягає 50%. Загалом втрати і російської армії та «приватних військових компаній» за рік війни проти України сягають 200 тис. Серед них до 60 тис. убитих. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, сили міноборони Росії та приватних військових підрядників (ПВК) втратили від 175 до 200 тис. осіб з початку вторгнення в Україну, серед яких від 40 до 60 тис. було вбито. Рівень втрат у Росії значно збільшився з вересня 2022 року, коли було запроваджено «часткову мобілізацію».

«За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених. Це майже напевно пов'язано з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил», – зазначають у міноборони Британії.

Артилерія майже, напевно, стала причиною більшості втрат Росії, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

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Теги: Вугледар 24 лютого Бахмут британська розвідка втрати ПВК Вагнера Міноборони розвідка

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