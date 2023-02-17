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Скільки коштів Росія втратить через війну та санкції: прогноз Bloomberg

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки коштів Росія втратить через війну та санкції: прогноз Bloomberg
Через війну та санкції РФ до 2026 року втратить $190 млрд
фото ілюстративне

До 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну

Росія змогла уникнути економічної катастрофи через санкції, але вони впливатимуть на її ВВП протягом кількох років. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що до 2026 року розмір ВВП Росії буде на 8% меншим, ніж міг би бути, якби Путін не віддав наказ атакувати Україну. У грошах це $190 млрд, що приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

«Дія санкцій має тривалий ефект. І санкційний процес ще не завершився. Буде все більше й більше нових», - заявив агентству колишній високопосадовець російського Центробанку та Мінфіну Олег В'югін. 

Крім того, повідомляється, що підтримка економіки, яка все більше скочується в режим виживання, цього року стане для РФ ще складнішою: доходи від продажу нафти й газу падають, а мобілізація серйозно вплинула на ринок праці.

Все це відбувається на тлі підвищення видатків російського уряду на оборону та соціальні програми.

«Обмеження імпорту технологій скорочує потенціал зростання економіки в довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року», – заявила Наталія Лаврова, головна економістка BCS Financial Group.

Раніше повідомлялося, що від SWIFT можуть відключити чотири російські банки.

Також ЄС хоче змусити банки надавати інформацію про активи РФ.

Читайте також: Путін визнав, що санкції працюють
Теги: росія санкції війна

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