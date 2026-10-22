Росія вдарила по телеканалу в Кременчуці: роботу редакції зупинено

Під час удару в будівлі перебували семеро працівників

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували безпілотниками Кременчук Полтавської області. Один із дронів влучив у будівлю приватної телерадіокомпанії «Візит», унаслідок чого виникла пожежа. Через руйнування та пошкодження обладнання телеканал був змушений тимчасово призупинити підготовку й випуск новин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

За словами мера, будівля телерадіокомпанії розташована серед житлової забудови. Після влучання російського безпілотника на місці спалахнула пожежа.

Як повідомили у Vizit-Net, на момент атаки всередині будівлі перебували семеро працівників. Усі вони знаходилися в безпечних місцях, тому внаслідок удару ніхто з них не постраждав.

Російська атака призвела до руйнування будівлі, пошкодження обладнання та інфраструктури компанії. Через це роботу комплексу довелося призупинити. Наразі відновити її неможливо.

Водночас компанія продовжує надавати послуги домашнього інтернету та телебачення з резервних майданчиків. Абонентів попередили про можливі перебої зі зв'язком через наслідки обстрілу.

Окремо у Vizit-Net повідомили, що телеканал «Візит» тимчасово припинив підготовку та вихід випусків новин. Причиною стали технічні обставини, спричинені пошкодженням будівлі та обладнання.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. За даними ДСНС, унаслідок атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед них – четверо дітей.

Обстріл столиці розпочався ще ввечері 21 жовтня. Під ударами опинилися Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Печерський та Оболонський райони. На кількох локаціях зафіксовано пожежі та руйнування.