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229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026
Ситуація на фронті 20 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5881 дрон-камікадзе та здійснив 1925 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 

Новини війни в Україні

20 жовтня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 64 окупанти, 19 поранено. Знищено 17 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб та чотири укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві гармати, один спеціальний засіб та 55 укриттів противника. Знищено або подавлено 80 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб та здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

  • Тернової
  • Стариці
  • Благодатного
  • Симинівки
  • Вовчанських Хуторів
  • Захарівки
  • Охрімівки
  • Волохівського
  • Вільхуватки
  • Чугунівки

Чотири атаки тривають. 

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог сім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Малої Шапківки та Радьківки.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито одну спробу загарбників просунутися у бік Зарічного.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 33 ворожих штурми в районі Костянтинівки та у бік:

  • Новоселівки
  • Миколайпілля
  • Новопавлівки
  • Грузького
  • Приюту
  • Добропілля
  • Вільного
  • Колодязя
  • Кучерового Яру

Три штурми тривають.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Добропілля
  • Ганнівки
  • Дорожнього
  • Нового Донбасу
  • Красноподілля
  • Білицького
  • Сергіївки
  • Мирного
  • Молодецького
  • Муравки

Два бої тривають. 

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 14 ворожих атак у бік:

  • Рибного
  • Верхньої Терси
  • Гіркого
  • Залізничного
  • Омельника
  • Новоселівки
  • Єгорівки
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник атакував у бік Новояковлівки. Один бій триває.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1700-й день повномасштабної війни.

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Теги: Лиман Костянтинівка Слов’янськ фронт окупанти Генштаб

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