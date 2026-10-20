229 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 20 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5881 дрон-камікадзе та здійснив 1925 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

20 жовтня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 64 окупанти, 19 поранено. Знищено 17 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб та чотири укриття ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві гармати, один спеціальний засіб та 55 укриттів противника. Знищено або подавлено 80 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п'яти керованих авіабомб та здійснив 38 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік:

Тернової

Стариці

Благодатного

Симинівки

Вовчанських Хуторів

Захарівки

Охрімівки

Волохівського

Вільхуватки

Чугунівки

Чотири атаки тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог сім разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурми у бік Малої Шапківки та Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито одну спробу загарбників просунутися у бік Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Озерного, Кривої Луки, Оріхуватки та Юрківки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 33 ворожих штурми в районі Костянтинівки та у бік:

Новоселівки

Миколайпілля

Новопавлівки

Грузького

Приюту

Добропілля

Вільного

Колодязя

Кучерового Яру

Три штурми тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Добропілля

Ганнівки

Дорожнього

Нового Донбасу

Красноподілля

Білицького

Сергіївки

Мирного

Молодецького

Муравки

Два бої тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 14 ворожих атак у бік:

Рибного

Верхньої Терси

Гіркого

Залізничного

Омельника

Новоселівки

Єгорівки

На Оріхівському напрямку

Противник атакував у бік Новояковлівки. Один бій триває.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1700-й день повномасштабної війни.