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Росіяни зруйнували магазин Андре Тана у Рівному: дизайнер показав вибиті вітрини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Андре Тан зізнався, що йому боляче бачити зруйнованим те, над чим працював із командою 15 років
фото: скріншот із відео

У будівлю ТРЦ поцілив дрон

Відомий український дизайнер і стиліст Андре Тан повідомив, що росіяни зруйнували один із перших його брендованих магазинів. Як інформує «Главком», про це він повідомив у Instagram.

Російські окупанти 16 жовтня масовано обстріляли Рівне. На жаль, у місті були зафіксовані різні влучання. Зокрема, дрон поцілив по будівлі ТРЦ. Заклад зазнав серйозних пошкоджень – ущент розбито вітрини та зруйновано стіни.

«Мені дуже-дуже боляче. Знаєте чому? Бо знову зруйновано магазин Андре Тана і цього разу в місті Рівне. Для мене це особлива історія, адже Рівне – це один із найперших наших партнерів, який повірив у бренд. Ми разом зростали, мріяли, долали труднощі. Сьогодні бачити, як все це, що ми будували понад 15 років, зруйновано – мені нестерпно боляче», – поділився дизайнер.

На щастя, ніхто не постраждав. І сам Андре Тан говорить, що розбиті вітрини та пошкоджені стіни – це не найстрашніше. Дизайнер наголосив, що такими вчинками росіянам не вдасться зламати українців. Тим часом він із командою продовжить творити та відбудує все пошкоджене.

Росіяни зруйнували магазин Андре Тана у Рівному: дизайнер показав вибиті вітрини фото 1

«Найстрашніше – це не зруйновані стіни і не розбиті вітрини. За кожним магазином стоять родини, мрії та надії на завтрашній день. Я безмежно вдячний нашій команді за силу та витримку. Ми вже не раз втрачали магазини, ми в них вкладали душу, але нас не зламати. Можна зруйнувати стіни, але неможливо зруйнувати нашу з вами віру та бажання жити і творити щодня», – запевнив дизайнер.

Зазначимо, це вже не вперше, коли магазин Андре Тана зазнає пошкоджень. Раніше окупанти руйнували його брендовані магазини у Херсоні, Кривому Розі та Дніпрі.

Нагадаємо, напередодні російська терористична армія атакувала Рівне. Окупанти вдарили по торговельно-розважальному центрі «Екватор». Також постраждав будівельний маркет «Демакс».

Також на Рівненщині зафіксували масштабні знеструмлення внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу. 

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Теги: дизайнер магазин Андре Тан Рівне окупанти

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Росіяни зруйнували магазин Андре Тана у Рівному: дизайнер показав вибиті вітрини
Росіяни зруйнували магазин Андре Тана у Рівному: дизайнер показав вибиті вітрини
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