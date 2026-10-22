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Масований удар балістики по Києву: є загиблий та понад 20 постраждалих (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масований удар балістики по Києву: є загиблий та понад 20 постраждалих (фото)
Рятувальники гасять пожежу в одному з районів столиці після ворожого удару
фото: ДСНС Києва/Facebook

Під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Печерський та Оболонський райони міста

У ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Атака ворога розпочалася ще увечері 21 жовтня. Під обстрілом опинилися Дніпровський, Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Печерський та Оболонський райони міста, де зафіксовано пожежі та руйнування на кількох локаціях. 

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Ліквідація наслідків масованого удару балістику по Києву
фото: ДСНС Києва

Дніпровський район

Найбільших руйнувань та жертв зазнав Дніпровський район. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок спалахнула пожежа на площі 100 кв. м. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили загиблу людину, одну дитину госпіталізували до лікарні.

На сусідніх вулицях пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобілі, там сталося незначне загоряння (15 кв. м), унаслідок якого травмовано двох людей. За іншою адресою горіла двоповерхова нежитлова будівля – під час розвідки вогнеборці врятували двох поранених. Окрім того, поблизу проїжджої частини пошкоджено лінію електропередач, де дістала травм ще одна людина. 

Печерський район

У Печерському районі ворожі удари пошкодили будівлі та карети швидкої допомоги. На іншій локації вибуховою хвилею вибило скління в одному з монастирів. Загалом у районі постраждало вісім мешканців, серед яких троє дітей.

Голосіївський район

У Голосіївському районі зафіксовано влучання у двоповерхову нежитлову будівлю. Під час обстеження території рятувальники виявили шістьох постраждалих осіб.

Оболонський район

В Оболонському районі ворожі прильоти спричинили пожежі та часткове руйнування нежитлових будівель. Наразі всі осередки загорянь ліквідовано, відомо про двох постраждалих громадян.

Святошинський район

У Святошинському районі горіла нежитлова будівля, там минулося без жертв. За іншою адресою спалахнула пожежа на території ресторанного комплексу – вогнеборці оперативно приборкали вогонь на загальній площі 1100 кв. м.

Дарницький район

У Дарницькому районі внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала транспортна інфраструктура. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місцях подій продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби столиці.

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Теги: обстріл Київ

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