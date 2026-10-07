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Мати сидить біля загиблого сина після удару РФ: моторошне фото з Кременчука

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Мати сидить біля загиблого сина після удару РФ: моторошне фото з Кременчука
Наслідки російського удару по Полтавщині 7 жовтня
фото: «Суспільне»

Батько загиблого думав, що син встиг поїхати на роботу

У Кременчуці внаслідок російського удару 7 жовтня загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне»

ЗМІ оприлюднили моторошні кадри з місця російського удару. На одному з фото мати загиблого сидить поруч із тілом свого сина.

Мати поруч із тілом загиблого сина
Мати поруч із тілом загиблого сина
фото: «Суспільне»

Батько загиблого Олександр розповів, що під час удару спав. Від вибуху на нього впала стіна. «Я спав, хто ж думав, що по приватному будинку прилетить. Як на мене стіна впала, так і прокинувся. Он пожежники сина витягнули», – розповів чоловік.

За його словами, вони із сином перебували в різних частинах будинку. Олександр був переконаний, що син на момент російської атаки вже поїхав на роботу.

«Тут будинок на дві частини: син був у цій частині, а я був у тій дальній. Він повинен був бути на роботі. Я думав, що він на роботу поїхав. Думаю, Віталік поїхав на роботу, а це вже пожежники побачили – рука стирчить», – сказав батько загиблого.

За попередньою інформацією, внаслідок російського удару по Кременчуку загинули двоє людей. Ще семеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Кременчук. За словами міського голови Віталія Малецького, місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення. Значних пошкоджень зазнала ціла група багатоповерхівок, також пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У житлових будівлях вибито вікна, пошкоджено фасади та конструктивні елементи.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич оприлюднив кадри руйнувань та наголосив, що людям, чиї оселі зруйновані або пошкоджені, необхідна допомога. На місцях ударів працюють екстрені, міські та комунальні служби. 

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Теги: Кременчук Полтавщина обстріл смерть рятувальники

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