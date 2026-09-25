«Вівальді» без фанфар. Анатомія операції з перевернутою логікою

Перший за довгий час український наступ: чи варто вже вмикати оркестр?

Три місяці тиші, два «сезони» і 125 квадратних кілометрів. Операція Третього армійського корпусу під Лиманом стала найгучнішою військовою новиною осені. Та за гучністю легко не розчути головного: чим ця операція є насправді, чого вона варта стратегічно і як не перетворити військовий успіх на чергове розчарування для втомленого суспільства?

«Уся війна ґрунтується на обмані». – Сунь-цзи, «Мистецтво війни»

«Війна є лише продовженням політики іншими засобами». – Карл фон Клаузевіц, «Про війну»

Ці два вислови, між якими понад два тисячоліття, точно окреслюють обидва виміри «Вівальді». Перший стосується того, як операцію провели. Другий нагадує, навіщо її потім оприлюднили.

Що відомо станом на сьогодні…

Факти варто відокремити від емоцій. 15 вересня 2026 року Третій армійський корпус оприлюднив звернення генерала Андрія Білецького, в якому той підтвердив наступ на півночі Донеччини, зачистку 75 км² та деокупацію 10 км². Але сама операція почалася значно раніше: перша фаза стартувала ще в травні, загалом заплановано чотири. Мета – ліквідувати російські спроби інфільтрації та відновити контроль над територією на північ від Лимана; задіяно щонайменше п’ять бригад і чотири підрозділи Сил оборони.

Сили оборони України ведуть наступальну операцію на півночі Донецької області, яка отримала назву «Вівальді». Деталі операції повідомив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький

На першому етапі звільнено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та Середнє, на другому – Дробишеве, Дерилове та Шандриголове. За два «сезони» під контроль України повернуто 125 км², з яких 50 км² деокуповано. Корпус заявляє про понад 3 тисячі втрат противника за обидва етапи та про виснаження наступального потенціалу одразу трьох армій РФ: 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

Важливе уточнення до поширеного в суспільстві уявлення, ніби «перший сезон ще не завершено»: насправді, за словами речника корпусу Олександра Бородіна, пройдено вже другий етап, і корпус підходить до третього. Сама назва натякає, що етапів буде щонайменше чотири.

Штурм – не початок, а фінал…

Головна концептуальна новизна «Вівальді» полягає в перевернутій логіці наступу. Класичну картину, де піхота йде вперед і «проламує» оборону, тут замінили іншою схемою. Підрозділи спершу працюють по російській логістиці, проводять дистанційне мінування та ізолюють район бойових дій, і вихід штурмовиків стає лише завершальним акордом підготовленої операції.

«Красиві звіти» нагору, знайомі нам ще з 2022 року, знову коштували противнику території

По суті, це операція з «висушування» ділянки фронту. Ворога не вибивають, а позбавляють можливості втримуватися. Артилерія та безпілотні системи уражали командні пункти, вузли зв’язку, логістику, переправи й резерви, а ППО та РЕБ створили над районом бойових дій захисний купол. Зону контролю дронами розширено до 120 кілометрів від лінії фронту, і це вже не тактичний, а оперативний масштаб.

Роль штурмових підрозділів відповідно змінилася. Це вже не «таран», а інструмент закріплення результату, досягнутого вогнем і технологіями. На другому етапі після роботи дронів штурмовики не пішли в лобову атаку, а здійснили обхідний маневр із півночі на південь, використовуючи яри та балки. Сам етап розпочався з десантування наземних роботизованих комплексів. Звідси й заявлене співвідношення втрат: за словами Бородіна, втрати ворога в 20–30 разів більші, ніж українські, і менші, ніж в оборонних операціях попередніх років. Ці цифри потребуватимуть незалежної верифікації, але сама тенденція, коли меншою кров’ю досягають більшого, є принциповою.

У чому наша перевага?

Відповідь проста й водночас незручна: у поєднанні всього одразу. Жоден чинник окремо успіху не дав би.

Перший чинник – оперативне маскування. Представники корпусу звернулися до західних OSINT-аналітиків із проханням припинити геолокацію українських позицій, і ті погодилися. Для війни, яку ведуть у прозорому полі бою, це майже неймовірне досягнення.

Другий чинник – хвороби російської системи управління. ISW зазначає, що через викривлену картину обстановки російське командування не змогло вчасно відреагувати на загрозу на північному фланзі. «Красиві звіти» нагору, знайомі нам ще з 2022 року, знову коштували противнику території.

Третій чинник – технологічна зрілість. Ідеться про дрони, НРК та інтегрований вогонь, які корпус застосовує як систему, а не як набір окремих засобів.

Четвертий чинник – єдиний задум і єдине командування. Корпусна структура дозволила спланувати операцію як цілісну, а не як суму бригадних дій.

Тож відповідь на запитання «невже Росія не готова на цьому напрямку?» така: Росія була готова наступати, але не була готова до того, що наступатимуть на неї. Її сили під Лиманом були побудовані як ударне угруповання, а не як оборона. Саме цей момент уразливості й використали.

Військовий успіх чи політична акція?

Це центральне запитання, і відповідь на нього має два шари.

За змістом «Вівальді» є військовою операцією, продиктованою оперативною необхідністю. Російські «кліщі» довкола Лимана загрожували виходом до Сіверського Дінця та Слов’янська. За оцінкою ISW, український контрнаступ може відтермінувати наступ окупантів на Слов’янськ. Операцію, яка три місяці велася в повній тиші, неможливо назвати піар-акцією: піар не мовчить.

За формою оприлюднення «Вівальді» виконує й політичну функцію, і це нормально. Згадаймо Клаузевіца. Оголошення відбулося тоді, коли результат уже був зафіксований, тобто ризики розголосу мінімізували. Воно працює на три аудиторії одночасно. Перша – українське суспільство, якому бракує позитивних новин із фронту. Друга – партнери, яким у момент геополітичного торгу важливо бачити, що Україна здатна не лише оборонятися. Третя – сама Росія, де, як повідомляють ЗМІ (інформація непідтверджена), у Держдумі збираються просити Міноборони відвести війська з Лиманщини.

Отже, це військовий успіх, який грамотно конвертують у політичний капітал. Проблема виникне лише тоді, коли порядок зміниться і політична потреба почне диктувати військові рішення.

Зворотний бік уваги: чим загрожує концентрація Росії на цьому напрямку?

Гучна назва має ціну. Кремль отримав чіткий сигнал про те, де саме Україна досягла успіху, і реагуватиме. Уже зараз противник перекидає на ділянку прориву підрозділи спеціального призначення, а частину сил окупанти перекинули на південь від Лимана й тиснуть на Миколаївку, важливий населений пункт перед Слов’янськом. За оцінкою Meduza, обидві армії нарощують сили для наступних боїв південніше.

Основні загрози такі:

Контрудар на флангах , де оборона тонша, ніж на ділянці наступу.

, де оборона тонша, ніж на ділянці наступу. Адаптація ворога до нашої тактики . Кожна публічна деталь про НРК, обхідні маневри чи ізоляцію району – це безкоштовний підручник для російських штабів.

. Кожна публічна деталь про НРК, обхідні маневри чи ізоляцію району – це безкоштовний підручник для російських штабів. Інфляція очікувань . Суспільство, якому пообіцяли «чотири сезони», чекатиме на «весну» з тією самою нетерплячістю, з якою 2023 року чекало на контрнаступ. Кожна пауза сприйматиметься як провал.

. Суспільство, якому пообіцяли «чотири сезони», чекатиме на «весну» з тією самою нетерплячістю, з якою 2023 року чекало на контрнаступ. Кожна пауза сприйматиметься як провал. Відволікання ресурсів з інших напрямків, де ситуація може бути гострішою.

Тактичні успіхи чи стратегічні удари: що важливіше сьогодні?

Це хибна дихотомія. Проте якщо розставляти пріоритети, то сьогодні вирішальними є стратегічні удари і стійкість оборони. Удари по НПЗ, логістиці та військовій економіці Росії визначають, скільки ще часу вона зможе вести війну. Оборона визначає, скільки часу вистоїть Україна.

Операція вдалася саме тому, що про неї мовчали три місяці

Проте «Вівальді» цінна не кілометрами. 125 км² на тлі протяжності фронту є тактичним результатом. Справжня стратегічна цінність операції полягає в тому, що вона стала доказом нової моделі: наступати можна без гекатомб (надмірних людських втрат), через технології, маскування і розумний задум. Для Збройних Сил України принципове інше запитання: які елементи підходу Третього корпусу можна перенести на інші ділянки фронту. Якщо модель масштабується, тактика стане стратегією. Якщо ні, «Вівальді» залишиться гарною, але рідкісною мелодією.

Чи потрібна ця інформація втомленому суспільству?

Потрібна, але в правильній дозі та правильній тональності.

Втомлений народ негативно реагує не на правду, а на розрив між обіцянкою та реальністю. Тому ризиком є не сам факт розповіді про «Вівальді», а тріумфалізм. Суспільству варто пояснювати метод: ми навчилися воювати розумніше, бережемо людей, ворог помиляється. Не варто підсувати графік перемоги.

Звідси й відповідь на запитання «коли інші сезони?». Їх не треба анонсувати. Операція вдалася саме тому, що про неї мовчали три місяці. Анонсувати наступні етапи означає руйнувати те, що принесло успіх. Цілком достатньо, що командир корпусу пообіцяв: «музика Вівальді триває». Наступні «сезони» мають стати для противника несподіванкою, а для суспільства – приємною новиною, а не виконанням обіцянки.

Закріплювати успіх у медіа слід, але через людей, технології та чесні оцінки, а не через мапи зі стрілками на Донецьк.

Висновки станом на третю декаду вересня 2026 року

Основні досягнення:

зірвано російський задум охоплення Лимана з півночі та відтерміновано загрозу Слов’янську;

повернуто під контроль 125 км², з них 50 км² деокуповано;

завдано суттєвих втрат трьом російським арміям і дезорганізовано їхню логістику;

доведено ефективність моделі «спершу вогонь, ізоляція та технології, штурм у фіналі» з принципово кращим співвідношенням втрат;

продемонстровано, що в прозорому полі бою можна досягти раптовості;

отримано вагомий аргумент для партнерів і моральний ресурс для суспільства.

Рекомендації щодо подальшої реалізації:

Закріплення важливіше за просування. Інженерне облаштування звільнених рубежів має йти попереду нових кілометрів. Посилення флангів, насамперед миколаївського напрямку, куди вже перемикається увага противника. Інформаційна дисципліна. Показувати результат, але не методи. Не публікувати деталей тактики, які ворог може скопіювати або нейтралізувати, і не анонсувати терміни наступних етапів. Інституціоналізація досвіду. Узагальнити досвід корпусу в доктринальних документах і тиражувати модель на інші корпуси з відповідним ресурсним забезпеченням. Незалежна верифікація цифр. Співвідношення втрат і територіальні здобутки мають витримувати зовнішню перевірку, бо довіра до повідомлень з фронту є стратегічним ресурсом. Синхронізація зі стратегічними ударами. Удари в глибину по логістиці, що живить Лиманське угруповання, мають працювати на наземну операцію.

На війні моральний чинник співвідноситься з матеріальним як три до одного вислів, що традиційно приписують Наполеону

Сунь-цзи писав, що переможне військо спершу забезпечує собі перемогу, а вже потім шукає бою. «Вівальді» стала саме такою операцією. Тепер завдання полягає в тому, щоб і в медійному просторі перемога спершу була здобута, а потім оголошена, а не навпаки.