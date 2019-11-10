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    Політика

    Віцепрем’єр Кулеба закликав «навчитися жити з Росією»

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    Віцепрем&rsquo;єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба - Віцепрем’єр Кулеба закликав «навчитися жити з Росією»
    Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

    У нас інтерес – рухатися на Захід якнайдалі від «русского мира» – Кулеба

    Україні слід вибудувати модель відносин з Росією на основі прагматичного підходу, виходячи зі свого інтересу, а не керуватися емоціями.

    Про це в інтерв’ю 5 каналу розповів віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

    «Росія як держава є ворогом України. Це історична закономірність… Але ми маємо побудувати модель стосунків з ними (росіянами – ред.). І там є три рівні: міжлюдські, економічні та політичні стосунки. Якщо з політичними й міжлюдськими стосунками все більш-менш ясно, то найбільш хиткою сферою є економічна. Тому що ми не можемо побудувати стіну, все відрізати», – розповів Кулеба.

    «Ми заручники географії. Безумовно, нам потрібно навчитися жити з Росією», – наголосив політик.

    У зв’язку з цим він закликав підходити до стосунків з Росією прагматично, раціонально, зауваживши, що в нас «занадто багато емоцій».

    «І на емоціях нас підловлюють. Ми маємо діяти чітко виходячи зі свого інтересу. У нас інтерес – рухатися на Захід якнайдалі від «русского мира», будувати тут нормальну цивілізовану країну… і при цьому ставати економічно сильними», – зазначив урядовець.

    Він наголосив, що Україна може реально протистояти Росії, тільки якщо матиме гроші та надійних партнерів в інших частинах світу.

    «Можна заходити в цю сферу: «Ні торгівлі з Кремлем!», але питання – де ми беремо гроші на війну, на те, щоб озброювати нашу армію, щоб наша армія ставала ще сильнішою і була здатна витримати тиск російської регулярної армії?» – додав віцепрем’єр.

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    Росія гроші модель
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