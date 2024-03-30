Росія вперше застосувала проти України півторатонну авіабомбу – Bild

Після удару ОДАБ-1500 у небі піднялася хмара диму заввишки 1 км

Раніше окупанти використовували ОДАБ, але найменшої маси: від 170 до 500 кг

Окупаційна армія Росії вперше застосувала по Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500 – атакувавши селище Велика Писарівка Сумської області. Як зазначає експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, після удару ОДАБ-1500 у небі піднялася хмара диму заввишки 1 км.

Він додав, що об'ємно-детонувальна авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і підпалює його.

«Це називають об'ємним вибухом. Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Раніше ЗС РФ застосовували ОДАБ, але найменшої маси: від 170 до 500 кг», – зазначив експерт.

Юліан Рьопке назвав використання півторатонної бомби у населеному пункті «новим дном» у війні Росії проти українських міст.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини.

Як повідомлялося, у Сумах працівники мерії разом з військкоматом видаватимуть повістки.

До слова, голова Сумської обласної військової адміністрації заявив, що наразі ризику прориву кордону немає, але область дедалі більше потерпає від повітряних і ракетних атак на інфраструктуру з боку Росії.