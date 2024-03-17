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Будинок вщент зруйнувала російська авіабомба. Згадаймо шестирічну Мирославу Кузнєцову

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Будинок вщент зруйнувала російська авіабомба. Згадаймо шестирічну Мирославу Кузнєцову
Мирослава Кузнєцова загинула 8 березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Через сильні обстріли дівчинку та її прабабусю декілька днів не могли поховати

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Мирославу Кузнєцову.

Мирослава Кузнєцова загинула 8 березня 2022 року в селищі Донець Харківської області. Тоді ввечері російські військові завдали кілька авіаударів по селищу. 500-кілограмова бомба влучила у двоповерховий котедж на вулиці Діденка, 2. Там у ванній кімнаті шестирічна дівчинка ховалася від обстрілів.

Мирослава Кузнєцова з Харківщини
Мирослава Кузнєцова з Харківщини
фото з відкритих джерел

«Першу бомбу скинули перед селищем. Сім'я Міри почула потужний вибух. Вони побігли у ванну кімнату. В одній стороні приміщення були мама із тримісячною дитиною та чоловіком, а в іншій – Мирослава з прабабусею. А потім у їхній будинок влучила авіабомба ФАБ-500… Дім зруйнувало. Міра та її прабабуся загинули, важко поранило прадідуся, який перебував у кімнаті навпроти», – розповіла вчителька Мирослави, Валентина.

Мирослава Кузнєцова народилася у селищі Донець на Харківщині. Навчалася у Шебелинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Мала здібності до природничих предметів. Мирослава відвідувала секцію з гімнастики, бо мала проблеми з ніжками. Цей вид спорту повинен був покращити ситуацію. Дитину також хотіли віддати на плавання, але не встигли через карантин, коли почалася пандемія «ковіду».

Мирослава Кузнєцова була талановитою та здібною дівчинкою
Мирослава Кузнєцова була талановитою та здібною дівчинкою
фото з відкритих джерел

У родині дівчинки за кілька місяців до повномасштабної війни народилася сестра Єва, появі якої вона дуже раділа.

У 2021 році Міра пішла у перший клас. Дівчинка навчалась із великим задоволенням – їй подобалося писати й читати, швидко все вивчала.

Мирослава в майбутньому хотіла стати художницею
Мирослава в майбутньому хотіла стати художницею
фото з відкритих джерел

«Мирослава була активною, позитивною, розумною, креативною. Мала багато друзів. Під час уроку з нагоди Дня єднання, 16 лютого 2022 року, ми розмовляли про війну. Діти активно обговорювали тему. І тут Мирослава каже: «А війни не буде, у мене день народження в серпні, я вас усіх чекаю і вас запрошую, Валентино Володимирівно», – пригадала вчителька.

«З двох років готувала зі мною. Тільки брала посуд, а вона одразу опинялась поряд. Також їй хотілось полежати разом, подивитись мультики», – розповіла мама дівчинки Аліна Ципуга. Вона з двома доньками та другим чоловіком жила разом зі своїми бабусею і дідусем у селищі Донець Харківської області.

Мирослава Кузнєцова з мамою Аліною
Мирослава Кузнєцова з мамою Аліною
фото з відкритих джерел

25 лютого 2022 року неподалік селища впала частина від ракети. «Відтоді почали ночувати на першому поверсі. Дві доньки та ми спали на одному дивані», – пригадала Аліна.

На ділянці родина мала погріб, але через двох дітей збори туди займали багато часу. Тому під час обстрілів вирішили ховатися у ванній кімнаті.

8 березня 2022-го увечері родина готувалась спати. Сиділи на першому поверсі котеджу. Аліна розмовляла телефоном з мамою, як почула вибухи.

«Я кинула слухавку. Взяла Єву, чоловік Віталій взяв Міру… Бабуся також була з нами у ванній. Дідусь не хотів ховатись, говорив, що обстрілюють сусіднє село. На один із вибухів почало миготіти світло та почала сипатись штукатурка. Дідуся сховали в котельню. Я вимкнула світло, зайшла у ванну, закрила двері, й нас засипало», – поділилася Аліна.

У будинок влучила авіабомба ФАБ-500. Його вщент зруйнувало. Під час та після удару Аліна була при свідомості. Її з немовлям на руках, наче дахом, накрило плитою. Маленьку Єву мама прикривала собою. Чоловіка Віталія по пояс засипало цеглою, він відкопав себе і допоміг вибратись дружині.

«Я чула, як він кричить. Кликав Міру. Я нічого не бачила. Просила: «Не кричи, відкопуй». Він мене випхав, підсадив наверх. Сказав, щоб я кричала, аби хтось прийшов на допомогу. Я стояла на поверхні того, що залишилось від будинку, і кликала людей. А чоловік внизу шукав Міру», – пригадала жінка.

«Надія згасла, коли останнім прийшов чоловік. Я знала, що він не прийде без неї. Коли він прийшов, я зрозуміла, що її більше немає», – додала мати загиблої дівчинки.

Дідуся дістали з-під завалів. Він був живий. А тіла Міри та її прабабусі Валентини змогли відкопати тільки наступного дня.

Будинок вщент зруйнувала російська авіабомба. Згадаймо шестирічну Мирославу Кузнєцову фото 1
фото з відкритих джерел

«Перше моє відчуття під час розкопок – її зараз дістануть. Вона у нашій маленькій ванній була на відстані витягнутої руки. Надія згасла тоді, коли останнім прийшов чоловік. Я знала, що він не прийде без неї. Коли він прийшов, я зрозуміла, що її більше немає», – розповіла Аліна Ципуга.

Домовини Мирослави та її прабабусі стояли у церкві кілька днів. Загиблих не могли поховати через постійні обстріли. У Мирослави Кузнєцової залишилися батьки, сестра, прадідусь.

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10,5 тис. і поранили майже 20 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 587 дітей, поранених неповнолітніх – майже 1,3 тис. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 535 дітей. Ще понад 1257 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть війна діти дитина

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