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Ризиків прориву кордону з боку Сумщини немає – голова Сумської ОВА

Ірина Луцак
glavcom.ua
Ризиків прориву кордону з боку Сумщини немає – голова Сумської ОВА
Найбільша небезпека регіону – повітряні та ракетні удари
фото з відкритих джерел

Регіон стикається з підвищеною небезпекою від російських повітряних і ракетних атак на інфраструктуру

Голова Сумської обласної військової адміністрації заявив, що наразі ризику прориву кордону немає, але область дедалі більше потерпає від повітряних і ракетних атак на інфраструктуру з боку Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми знаємо сьогодні дані, які нам дозволяють сказати, що великої переваги відносно наших Збройних Сил, які б дозволяли сказати, що є такі можливі дії ворога… я б так не оцінював. Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону – це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі», – каже голова Сумської обласної військової адміністрації, Володимир Артюх.
 
Він розповів, що найбільше страждають від обстрілів до п’яти населених прикордонних пунктів Сумщини. У кожному з них, за словами голови ОВА, залишилось від 3 до 10 людей, яких наразі евакуюють Збройні Сили України.

«Я думаю, найближчу добу дві ми їх звідти евакуюємо. У решті населених пунктів менш загрозлива ситуація», – додає Артюх.

Місцеві жителі, за даними голови Сумської обласної військової адміністрації, повністю покинули 22 населених пункти Сумщини і передали управління Збройним Силам України.

На Сумщині за останній тиждень значно збільшилась кількість обстрілів у прикордонні з Росією.

14 березня голова ОВА Володимир Артюх повідомив, що в прикордонній з Росією Сумській області за попередні два дні військові РФ здійснили 800 обстрілів – така кількість була торік за пів року. За його словами, в результаті цих обстрілів за останні два дні більше ніж 15 людей були поранені, троє людей загинули.

Також того дня росіяни атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. 

Крім того, на початку березня російські загарбники вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря вони замінували два села у Шосткинському районі.

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Теги: окупанти Суми кордон ракетна атака

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