Росіяни вперше з 2022 року вдарили по Харкову авіабомбами

Станом на зараз відомо про шістнадцять постраждалих людей, один чоловік загинув

Росіяни вже два роки не використовували авіацію для удару по житловим кварталам міста

По Харкову вперше з 2022-го року було завдано удару авіабомбами. Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Під ударом Шевченківський район, за інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250», – зазначив він.

Болвінов додав, що у місті було два прильоти – перше влучання по загальноосвітній школі, друге посеред житлових будинків.

«Станом на зараз знаємо про одного загиблого чоловіка, під час удару він перебував на вулиці, біля будинку. Станом на зараз дванадцять постраждалих людей, четверо з них – діти. На місці працюють всі служби, розпочалася рятувальна операція», – наголосив поліцейський.

Сергій Болвінов підкреслив, що авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Він додав, що мало хто з українців ховається в укриття під час сигналу повітряної тривоги, та закликав берегти себе та зважати на можливість повторних ударів.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру. Він також повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

До слова, на початку березня росіяни використали нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив, що це були покращені версії КАБів. За його словами, застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

Нагадаємо, Росія планує розпочати серійне виробництво нової плануючої бомби Drel уже цього року. Ці бомби здатні летіти самостійно, використовуючи плануючу траєкторію польоту, до мети на більшій відстані та вибухати над нею у «потрібний момент». Про створення нової авіабомби було вперше заявлено у 2016 році.

Плануюча авіабомба «Дрель» призначена для ударів по бронетанковій техніці, наземних станціях радіолокації, пунктах управління енергетичних установок і зенітних ракетних комплексів. Вони нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення.