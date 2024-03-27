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У Сумах працівники мерії разом з військкоматом видаватимуть повістки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Сумах працівники мерії разом з військкоматом видаватимуть повістки
Новостворений відділ з 1 квітня займатиметься питаннями, які стосуються мобілізації
фото з відкритих джерел

Одним з основних завдань відділу буде оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації

У Сумах буде створено відділ мобілізації, який буде підпорядковуватися безпосередньо керівнику громади. Про це розповів виконувач обов'язки міського голови Артем Кобзар та видання «Данкор».

За словами Кобзаря, новостворений відділ займатиметься питаннями, які стосуються мобілізації. Зокрема, сприятиме виробництву та постачання до ЗСУ та іншим військовим формуванням замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.

Також відділ координуватиме підготовку виконавчих органів, підприємств, установ і організацій міста, а також населення до дій в умовах особливого періоду.

Окрім цього відділ мобілізаційної роботи буде контролювати створення, зберігання та обслуговувати резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах.

«У штаті відділу буде четверо працівників. Він почне функціонувати з 1 квітня», – розповів Кобзар.

Через розширення функцій буде переформатовано структуру департаменту соціального захисту населення.

Відтепер у його складі діятимуть відділи:

  • з інтеграції та підтримки внутрішньо переміщених осіб;
  • з надання послуг ветеранам війни та членам їх сімей;
  • з надання адресної допомоги окремим категоріям громадян.

Одним з основних завдань відділу буде оповіщення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Інформування буде проводитись разом з ТЦК. За словами Кобзаря, представники міської ради разом з представниками ТЦК зможуть роздавати повістки.

В складі відділу буде чотири особи.

Нагадаємо, ЗСУ роз'яснили, чому людям з інвалідністю можуть надходити повістки.

Як повідомлялося, ТЦК назвав усі місця, де виписуватимуть повістки в березні.

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Теги: Суми міськрада повістка мобілізація

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