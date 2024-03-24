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Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей
Українські військові успішно їм протидіють ворожим диверсантам
фото з відкритих джерел

Останні спроби проникнення ворожих ДРГ були відбиті

Російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини. Про це повідомив речник ОК «Північ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

«Ми знаємо, що такі підрозділи є на боці Росії – вони шукають «слабкі місця» в нашій обороні. Ми навпаки додаємо всіх заходів проти їхньої диверсійної роботи. Йде бойова робота, ми не допускаємо їхнього проникнення на нашу територію», – запевнив він.

За його словами, останні спроби проникнення ворожих ДРГ були відбиті і диверсанти з втратами повернулися на російську територію.

Нагадаємо, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.

Раніше повідомлялося прикордонниками, розвідкою, що на цьому напрямку наразі поки що не сконцентровано ударного угрупування. Останнім часом ворог, окрім активізації дій диверсійно-розвідувальних груп, ще активно застосовує там й удари плануючими бомбами.

Раніше повідомлялося, що через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.

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Теги: диверсанти росіяни війна кордон Сумщина

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