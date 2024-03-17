У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина

Для завдання авіаційного удару по селищу російські окупанти використали боєприпас із модулем планування та корекції ФАБ МПК

Сьогодні у селищі Велика Писарівка Сумської області внаслідок бомбардування по центру населеного пункту загинула людина. Ще один місцевий житель отримав поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

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Зазначається, що для завдання авіаційного удару по селищу російські окупанти використали боєприпас із модулем планування та корекції ФАБ МПК.

У результаті атаки у Великій Писарівці були пошкоджені:

нежитлова будівля,

магазин,

філія будинку культури,

бібліотека,

центр культурних послуг,

відділення лікарні,

дитячий садочок,

15 приватних домоволодінь,

багатоповерховий будинок,

газопровід.

«В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення», – розповіли в ОВА.

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Раніше російські загарбники обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів.

Як повідомлялося, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Очільник ОВА розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій.