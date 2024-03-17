Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина
фото ілюстративне

Для завдання авіаційного удару по селищу російські окупанти використали боєприпас із модулем планування та корекції ФАБ МПК

Сьогодні у селищі Велика Писарівка Сумської області внаслідок бомбардування по центру населеного пункту загинула людина. Ще один місцевий житель отримав поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

Зазначається, що для завдання авіаційного удару по селищу російські окупанти використали боєприпас із модулем планування та корекції ФАБ МПК.

У результаті атаки у Великій Писарівці були пошкоджені:

  • нежитлова будівля,
  • магазин,
  • філія будинку культури,
  • бібліотека,
  • центр культурних послуг,
  • відділення лікарні,
  • дитячий садочок,
  • 15 приватних домоволодінь,
  • багатоповерховий будинок,
  • газопровід.

«В результаті авіаудару загинув один мешканець громади. Ще один місцевий мешканець отримав поранення», – розповіли в ОВА.

Раніше російські загарбники обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів.

Як повідомлялося, російські військові завдали удару балістичними ракетами по місту Миколаїв. Відомо про п’ятьох поранених. Очільник ОВА розповів, що по Миколаєву вдарили двічі з того ж місця, з якого «прилетіло по Одесі» 15 березня, тобто з тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

16 березня кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Теги: окупанти Миколаїв бомбардування будинок Конотоп поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Беседін: Люди втомилися від цих обстрілів, присутності країни-терориста, вони хочуть нормального життя
Після Авдіївки – Куп’янськ? Розмова з мером міста, на яке націлилися окупанти інтерв’ю
29 лютого, 06:50
Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо
Україна підписала безпекову угоду з Канадою
24 лютого, 17:30
Сили оборони знищили ще один Су-34 на Східному напрямку
Повітряні сили знищили ще один російський літак
29 лютого, 08:25
Два роки не бачили свою маму: Україна повернула сестер-підлітків з окупованої Луганщини
Два роки не бачили свою маму: Україна повернула сестер-підлітків з окупованої Луганщини
24 лютого, 16:04
Розбудова оборонних споруд по лінії фронту: уряд схвалив в останні місяці цілий пакет постанов
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»? Технології війни
1 березня, 08:00
«Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31», — Клименко
На Донеччині загинули рятувальники під час повторного обстрілу окупантів
4 березня, 21:15
Танк «Армата» дебютував у День Перемоги у 2015 році та заглох на репетиції
Британська розвідка пояснила, чому Москва побоялася направити танк «Армата» на фронт
5 березня, 12:15
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
У Сумах пролунав вибух
8 березня, 17:09
Унаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців
Росіяни заявили про атаку на полігон окупантів у Луганській області
14 березня, 09:41

Події в Україні

У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина
У Великій Писарівці на Сумщині внаслідок бомбардування загинула людина
Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України
Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України
Буданов назвав цілі операції російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях
Буданов назвав цілі операції російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях
У Конотопі прогриміли вибухи: є влучання в інфраструктуру
У Конотопі прогриміли вибухи: є влучання в інфраструктуру
У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію – Кірбі
У ЗСУ на Донбасі закінчуються боєприпаси, вони відступають на другу та третю лінію – Кірбі
Унаслідок удару по Миколаєву загинула людина
Унаслідок удару по Миколаєву загинула людина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
9132
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
8442
Великий піст 2024: традиції, меню, правила та заборони
8105
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
6439
Помер Геннадій Москаль
6290
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося

Новини

Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua