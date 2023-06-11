Росія заявила про атаку на розвідувальний корабель «Приазов’я»

Супротивник звинувачує в атаці Збройні сили України

У ніч проти 11 червня військовий корабель Чорноморського флоту «Приазов'я» був атакований морськими дронами. Судно нібито виконувало завдання з охорони маршрутів уздовж газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік» у південно-східній частині Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

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У публікації російського відомства повідомляється, що корабель був атакований шістьма дронами, які нібито всі були знищені вогнем зі штатного озброєння. Екіпаж корабля не постраждав. За даними пресслужби, інцидент стався за 300 км на південний схід від Севастополя.

Традиційно супротивник звинувачує в атаці Збройні сили України.

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«Сьогодні близько 1 години 30 хвилин за московським часом Збройними Силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель «Приазов'я» Чорноморського флоту», – ідеться в повідомленні.

При цьому, як уточнює Міноборони країни-агресора, у момент атаки в повітрі над центральною частиною Чорного моря перебував розвідувальний безпілотник RQ-4B «Global Hawk» військово-повітряних сил США.

Українські офіційні джерела наразі не прокоментували подію.

Корабель «Приазов'я» проєкту 864 – третє покоління розвідувальних кораблів, створених у радянську епоху. Кораблі цього типу призначені на вирішення завдань, зокрема виявлення підводних човнів у морі та океані.

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Візуально «Приазов'я» відрізняється наявністю великої кількості зовнішніх антен – корабель оснащений комплексами радіорозвідки, радіотехнічної та гідроакустичної розвідки, а також комплексами радіозв'язку. На озброєнні перебуває корабельна автоматична артилерійська установка калібром 30 мм АК-306М, а також є ракетне озброєння – ПЗРК «Ігла» та 16 зенітних ракет.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео атаки на російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», що знаходився в акваторії Чорного моря.