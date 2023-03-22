Візит Сі до Москви. П'ять головних висновків
glavcom.ua
Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним
фото з відкритих джерел
Путін змушений погодитися на китайський мирний план
- Росія визнала васальне становище. Точніше, Путін, в обмін на гарантії свого політичного і фізичного майбутнього, здав Росію в васалітет. Китай виторгував, як мінімум дві надважливі речі: РФ буде торгувати з іншими країнами в юанях (а не рублях) і Китай спільно з РФ буде освоювати головний торгівельний шлях майбутнього – північний морський шлях (маючи сильніший морський воєнний і торговий флоти – Китай стає головним партнером). Окрім того, Росіяни обіцяють переорієнтувати практично весь свій газ на Китай до 2030 року.
- По Україні. Путін змушений погодитися на китайський мирний план, що в перекладі означає: саме Китай стане тією країною, яка буде від імені Москви вести ці переговори із Заходом.
- В короткостроковій перспективі війна точно не закінчиться. Попереду кілька місяців боїв і за їх результатами Китай визначатиме подальші дії Москви й модальність переговорної позиції Кремля або ж постачання зброї.
- Попереду дуже складні переговори Зеленського і Сі. Китайці точно говоритимуть про компроміси в обмін на майбутні інвестиції.
- При цьому всьому ми до кінця не розуміємо як розвиватиметься «конфлікт – діалог» США та Китаю, що стає одним з головних чорних лебедів цього року. І в разі припинення воєнних дій ця тема може стати ключовим водорозділом на майбутніх виборах.
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