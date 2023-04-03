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Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси
Висловлюючи подяку за рішення щодо Одеси, Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини
фото: Офіс президента

Глава держави поінформував Одрі Азулє про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об’єкти

Президент Володимир Зеленський під час своєї поїздки на Чернігівщину провів переговори з генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулє. Про це повідомляє Офіс президента.

«Дякую за реальні результати вашої роботи й підтримки України. Ми воюємо на полі бою за цінності демократії, свою свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей, а також за наші історичні цінності й культурне надбання. Дуже важливо їх захистити», – зазначив президент.

Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси фото 1

Глава держави зазначив, що свідченням солідарності України та цієї міжнародної організації стало, зокрема, створення у Києві офісу зв'язку ЮНЕСКО.

Зеленський поінформував Азулє про зруйновані та пошкоджені Росією українські культурні об’єкти, наголосивши, що їх загальна кількість становить близько 1190, а також про викрадення та незаконне вивезення українських культурних цінностей із тимчасово окупованих територій.

Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси фото 2

Під час зустрічі Азулє передала українському президенту сертифікат про внесення історичного центру міста Одеса до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Висловлюючи подяку за рішення щодо Одеси, Володимир Зеленський висловив переконання у важливості включення до списку ЮНЕСКО інших українських об’єктів культурної спадщини, зокрема історичного центру Чернігова.

Також повідомлялося, що президент Зеленський вручив громаді Чернігова почесну відзнаку «Місто-герой України».

Теги: Одеса незалежність ЮНЕСКО викрадення Герой України Володимир Зеленський президент місто Офіс президента За майбутнє переговори війна

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