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У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Боєць Національної гвардії Віталій Мерінов воював на Донеччині
фото з відкритих джерел

Мерінов  пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну

У бою з російськими загарбниками загинув Нацгвардієць Віталій Мерінов родом з Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

«Непоправна втрата для Івано-Франківської громади. Вночі від отриманих травм в бою у госпіталі помер Віталій Мерінов», – написав мер Франківська.

Як зазначив Марцінків, Віталій Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. А також депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання.

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«Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій  отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху. У нього залишилась дружина та дворічна донька. Щирі співчуття родині та близьким», – написав очільник Івано-Франківська.

Нагадаємо,  30 березня, з'явилося підтвердження про те, що у боях під Бахмутом загинув військовий 46-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України, відомий культуролог та дослідник Євген Гулевич.

Теги: смерть Івано-Франківськ війна поранення фронт Руслан Марцінків

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