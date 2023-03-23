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Угорщина відмовилась арештовувати Путіна. Банкова відреагувала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Угорщина відмовилась арештовувати Путіна. Банкова відреагувала
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

«Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію»

Небажання Угорщини заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна є фактом того, що країна продовжує обнуляти свою репутацію. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

«До речі сьогодні ще раз Угорщина проявила себе. Вони можуть казати все що завгодно, це питання чи хочуть вони дотримуватись правил», – заявив Подоляк.

Подоляк пояснив, що світ та міждержавні відносини не є абстракцією. Країни, які підписують певні документи, мають виконувати взяті на себе зобов'язання.

«Тобто Угорщина продовжує обнуляти свою репутацію, а після цього вона буде мати інші складнощі щодо спілкування у ЄС. Мова про кредити та гроші, ринки збуту і загалом зниження репутації», – додав він.

Як повідомлялося, у Будапешті заявили, що рішення щодо арешту Путіна ведуть у бік подальшої ескалації. Там заявили, що не планують арештовувати диктатора.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою. 

До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний

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Теги: Угорщина Михайло Подоляк Україна путін росія

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