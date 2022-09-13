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Росіяни готують нові провокації на Запорізькій АЕС – розвідка

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни готують нові провокації на Запорізькій АЕС – розвідка
Росіяни неодноразово обстрілювали територію ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Українська розвідка має інформацію про підготовку чергової провокації росіян на Запорізькій АЕС

Російські окупанти готують чергову провокацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов.

Представник розвідувального відомства зазначив, що оскільки російські окупанти систематично, методично обстрілюють усю енергетичну інфраструктуру України, це може вплинути не лише на Запорізьку АЕС, а й на інші атомні об'єкти.

За словами Юсов, ЗАЕС і так перебуває в критичній ситуації через численні російські обстріли.

«Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів», – сказав він.

Речник ГУР Міноборони додав, що є переміщення російської військової техніки, є систематична діяльність щодо пошкодження ліній електропередач, які пов'язують ЗАЕС з українською енергосистемою.

Юсов підкреслив, що Росія захопила ядерний об'єкт, бачить реакцію міжнародної спільноти та відчуває свою безкарність.

«І тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином гуманітарну катастрофу та кризу напередодні зими», – сказав представник української розвідки.

Як повідомлялося, 11 вересня Запорізька атомна електростанція повністю зупинила роботу. Згодом фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволило забезпечити її зовнішньою електрикою. 

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: Запорізька АЕС розвідка війна окупація Запорізька область росія окупанти

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