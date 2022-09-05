Інспектори МАГАТЕ залишили Запорізьку АЕС

Четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на АЕС

Двоє експертів МАГАТЕ продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі

Делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її. Про це повідомляє Енергоатом.

«Сьогодні, 5 вересня 2022 року, четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що двоє експерів продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Місія МАГАТЕ покидає Запорізьку АЕС фото з соцмереж

Крім того, зазначається, що станом на 10:00 5 вересня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

«Наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає», – зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».