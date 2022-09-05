Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Інспектори МАГАТЕ залишили Запорізьку АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інспектори МАГАТЕ залишили Запорізьку АЕС
Четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на АЕС
фото з соцмереж

Двоє експертів МАГАТЕ продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі

Делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її. Про це повідомляє Енергоатом.

«Сьогодні, 5 вересня 2022 року, четверо з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що двоє експерів продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Місія МАГАТЕ покидає Запорізьку АЕС
Місія МАГАТЕ покидає Запорізьку АЕС
фото з соцмереж

Крім того, зазначається, що станом на 10:00 5 вересня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

«Наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає», – зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Читайте також: Рашисти дурять інспекторів МАГАТЕ: дані «Енергоатома»
Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський та голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі
Місія МАГАТЕ з окупантами на Запорізькій АЕС: якого звіту чекати? ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА
Сьогодні, 08:00
Близько 100 одиниць техніки загарбники перемістили із ЗАЕС на завод «Атом Енергомаш»
Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: стало відомо, куди рашисти заховали техніку
2 вересня, 18:53
МАГАТЕ не надало Україні звіт за результатами візиту
Україна і досі не отримала звіт за результатами візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
Сьогодні, 06:14

Події в Україні

Інспектори МАГАТЕ залишили Запорізьку АЕС
Інспектори МАГАТЕ залишили Запорізьку АЕС
Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)
Прикордонники показали, як нищать рашистів в районі Святогірська (відео)
Повітряні сили за добу збили крилату ракету та два «Орлани»
Повітряні сили за добу збили крилату ракету та два «Орлани»
Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим
Поблизу Дар’ївського моста підіймається дим
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 5 вересня
Батько в обмін на 10 тис. рублів: нові методи «мобілізації» на Луганщині
Батько в обмін на 10 тис. рублів: нові методи «мобілізації» на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
452K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
115K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
111K
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
95K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20
65K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
60K
Художник «виправив» мурал, на якому обнімалися український та російський військові

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту