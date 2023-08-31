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Росіяни грабують українські порти за допомогою «тіньового флоту»

glavcom.ua
Росіяни грабують українські порти за допомогою «тіньового флоту»
Росія вивозить з українських портів збіжжя та метал
фото з відкритих джерел

Росія заводить в окуповані українські порти свої кораблі з вимкненими системами відстеження

У російських окупантів є «тіньовий флот», за допомогою якого вони грабують порти Бердянська та Маріуполя. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як зазначив Плетенчук, Росія заводить в окуповані українські порти свої кораблі з вимкненими системами відстеження і вивозить таким чином збіжжя та метал.

«У них є так званий тіньовий флот, який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти «Бердянськ», «Маріуполь». Щось там завантажують, як ми розуміємо. А мова, знову таки, про збіжжя і метал. Потім перевантажують в свої порти і в такий спосіб намагаються легалізувати ті матеріальні цінності, щоб далі експортувати. При цьому у них ще вистачає нахабності заявляти про якесь там збільшення врожаю і пропонувати це як допомогу страждаючим країнам Африки. Але все, що треба зробити для того, щоб країни не страждали, це припинити перешкоджати цивільному судноплавству», – заявив речник ВМС.

Нагадаємо, Україна вивела з ладу п‘ять великих російських десантних кораблів.

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Теги: росія Україна флот Єдині новини

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