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Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти
Розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП
фото: Reuters

Рада ІМО застерегла державу-агресора від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці

Міжнародна морська організація (ІМО) закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. 

«129-а сесія Ради Міжнародної морської організації (ІМО), яка зібралась в Лондоні, привітала зусилля України із забезпечення свободи та безпеки судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та запобігання глобальній продовольчій кризі. Рада ІМО висловила глибоке розчарування припиненням дії Зернової ініціативи та підтвердила свої вимоги до Росії щодо негайного припинення військової агресії та загроз торговельному судноплавству», – йдеться у повідомленні.

Також Рада ІМО застерегла державу-агресора від будь-яких дій, що загрожуватимуть світовій продовольчій безпеці, а також постачанням в Україну продовольства, ліків та предметів першої необхідності.

«Продовольство для мільйонів людей не має бути зброєю в руках держави-агресора проти всього світу. Ані світ, ані Україна не мають і не будуть залежати від бажання Росії брати чи не брати участь в Зерновій ініціативі. Разом з партнерами ми шукаємо рішення, щоб продовжити агроекспорт та відновити вільне торговельне судноплавство. Рада Міжнародної морської організації визнає право України на вільне торговельне судноплавство. Право, яке нам гарантувало міжнародне морське право. ІМО закликала Росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціями», – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Раніше в НБУ заявили, що припинення роботи Зернової ініціативи та, як наслідок, повне блокування морських шляхів, матиме негативні наслідки для українського експорту й може посилити тиск на курс гривні.

В свою чергу в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати ICC Ukraine заявили, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП. Крім того, це допоможе українським галузям відновити та наростити виробництво, а також значно знизить тиск на курс гривні і інфляцію.

Теги: міністр Україна Олександр Кубраков

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