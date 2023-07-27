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Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
Наслідки ракетного удару по Одещині
фото: ОК «Південь»

Росія блокує рух суден в напрямку морських портів України

Лише за останні дев’ять днів в результаті російських атак на Україну пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час відкриття засідання Ради Україна - НАТО

«Обговорили перешкоджання Росією вільного судноплавства в Чорному морі. Мета ворога очевидна – позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу. Спільно засудили вихід Росії з Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України», - розповів міністр.

За словами Кубракова, росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. «Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України», – зазначив він.

Кубраков закликав НАТО діяти швидко та рішуче. «Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія. Уже обговорюємо можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству», – сказав міністр.

Нагадаємо, 17 липня Росія відмовилася від «зернової угоди». РФ офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив, що РФ може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи судна в Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.

Як повідомлялося, під час удару РФ по українському дунайському порту «Рені» в Одеській області, що відбувся 24 липня, зазнало ушкоджень румунське судно.

Читайте також: Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
Теги: росія зерно Україна порт ракета

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