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Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
4 серпня було атаковано великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська
фото з відкритих джерел

Окупанти вже не мають можливості поповнювати Чорноморський флот

П'ять великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії вже виведені з ладу. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Freeдом.

Плетенчук розповів, що росіяни вже не мають можливості поповнювати Чорноморський флот.

«Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати», – сказав він.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ. Через атаку затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік.

Вночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі був пошкоджений російський танкер-хімовоз Sig, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки.

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрона».

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Теги: росія корабель Україна флот

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