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Окупанти обстріляли Очаків: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Очаків: пошкоджені будинки, спалахнули пожежі (фото)

Наслідки пошкоджень уточнюються

У неділю, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку. Про це повідомив у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«О 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка», - розповів він.

За його словами, наслідки пошкоджень уточнюються.

«Постраждалих немає», - додав Кім.

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Як повідомлялось, російські війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.


 

Теги: окупанти Миколаїв Telegram Віталій Кім ворог поранення

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